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تجدد الاشتباكات بين القوات السورية وجيش الإسلام بمزارع الريحان قرب مدينة دوما

الأحد، 25 مارس 2018 08:57 ص
تجدد الاشتباكات بين القوات السورية وجيش الإسلام بمزارع الريحان قرب مدينة دوما الجيش السورى - أرشيفية





أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتجدد الاشتباكات بين الجيش السورى، وفصيل "جيش الإسلام"، فى مزارع الريحان قرب مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأضاف المرصد السورى، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتى بالتزامن مع استهدافات متبادلة على محاور القتال ما تسبب فى مقتل 5 من عناصر القوات الحكومية.

وكانت مصادر سورية صحفية رسمية، كشفت، أمس السبت، أن 17 حافلة تقل أكثر من 980 شخصا من المسلحين وأفراد عائلاتهم تم إخراجهم من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما بالغوطة الشرقية غادرت ممر عربين متوجهة إلى إدلب، وبعد انسحاب المسلحين من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما ستبقى مدينة دوما الخاضعة لسيطرة فصيل "جيش الإسلام" المعارض آخر معقل للمسلحين فى الغوطة الشرقية.

 

 

 


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