تأجيل دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين لـ 15 أبريل

أيمن نور - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لجلسة ١٥ أبريل المقبل .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذة النقابة العريقة ولكن دون جدوي، إلا أن أيمن نور، مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوي أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذى يجب أن يتوافر فى أى محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وإنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة