تأجيل استشكال وقف حكم بطلان إنشاء غرفة صناعة الإعلام لـ 22 أبريل







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار إنشاء "غرفة الإعلام"، وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور في الإعلام لجلسة 22 إبريل المقبل.

واختصم الاستشكال رقم 3160 المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، بصفته رئيس الغرفة، كلا من مرتضى منصور وآخرين، مؤكدًا أن الحكم صدر بفهم خاطئ لصحيح حكم القانون.