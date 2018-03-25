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بيان لسفارة السعودية بالقاهرة يحتفى بمنح الرئيس السيسى وشاح النيل لأحمد قطان

الأحد، 25 مارس 2018 03:24 م
بيان لسفارة السعودية بالقاهرة يحتفى بمنح الرئيس السيسى وشاح النيل لأحمد قطان الرئيس السيسى يمنح وشاح النيل للوزير أحد قطان





كتبت ريهام عبد الله
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أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، بيان احتفاء بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشاح النيل للسفير السعودى السابق لدى القاهرة، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان.

ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، سلسلة تغريدات جاء فيها :"أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمنح معالي الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، وشاح النيل بمناسبة انتهاء مهام عمله داخل جمهورية مصر العربية، تقديراً وعرفاناً لجهوده الدؤوبة التى استمرت لسبع سنوات، والتى ساهمت بشكل كبير فى رفع وتحسين مستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى كافة المجالات".

وتابع: "جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمعالى الوزير "قطان"، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.. خلال اللقاء، نقل معالى وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية لفخامة الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد - حفظهما الله- مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة".

واستطرد البيان: "أعرب معاليه عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من فخامة الرئيس المصرى التى تركت فى نفسه أثراً بالغاً، مؤكداً لفخامته أن مصر ستظل فى القلب والوجدان إلى آخر العمر".

بيان السفارة السعودية بالقاهرة
بيان السفارة السعودية بالقاهرة

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