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بنى سويف والبحيرة تعلنان جاهزيتهما للانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 05:11 م
بنى سويف والبحيرة تعلنان جاهزيتهما للانتخابات الرئاسية اجتماع محافظ البحيرة مع القيادات الامنية والتنفيذيه بالمحافظة





المحافظات_ جمال أبو الفضل - ناصر جودة- محمد فتحى - أيمن لطفى - نيفين طه
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وضعت محافظات مصر اللمسات النهائية لاستعدادها للانتخابات الرئاسية، التى تنطلق غدا، الاثنين، وحتى الأربعاء.

 

وعقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسيه وتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال 3 ملايين و736 ألفا و553 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم فى 717 مركزا انتخابيا داخل عدد 18 لجنة عامة و885 لجنة فرعية.

 

 

وأكدت محافظ البحيرة، على انهاء جميع الاستعدادات اللازمة للمراكز والمقار الفرعية للجان الانتخابية، والتوجيه لدى كل جهة بالقيام بدورها فى إنهاء تلك الاستعدادات.

 

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وتجهيز غرفة عمليات المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة

 

وكما شددت على توفير وسائل النقل اللازمة للتسهيل على المواطنين وتوفير أماكن مناسبة للانتظار امام مقار اللجان والتنسيق مع مسئولى تأمين العملية الانتخابية لتسهيل تنفيذ مهامهم وجاهزية غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية وابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باى أحداث أولا بأول والتواصل مع الجروب الذى تم انشاؤه على الواتساب ورفع الأحداث فورا عليه.

 

وأكدت نادية عبده على جاهزية عربات الإسعاف ورفع حالة الاستعداد مع تنفيذ خطة نشر وتمركز العربات المجهزة على مستوى مدن ومراكز المحافظة طبقا للمخطط ورفع درجة الاستعداد بجميع وحدات الأطفاء على مستوى المحافظة قبل وأثناء العملية الانتخابية مع تجهيز سيارات الإطفاء والمعدات اللازمة للطوارئ، وتواجد أطقم الصيانة اللازمة لمقرات اللجان على مستوى المحافظة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع فصل التيار الكهربائى طوال فترة إجراء الانتخابات مع توفير أطقم الصيانة اللازمة لكل شبكة كهرباء على مستوى الوحدات المحلية لضمان عدم انقطاع التيار الكهرباء.

 

وتفقد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اليوم، الأحد، بتفقد عدد من لجان الانتخابات بمدينة بنى سويف، التى شملت مقار اللجان بمدارس الهلال الإبتدائية، الثانوية بنات الجديدة، الصفا، الشهيد محمد عصام الدين سرور، خاتم المرسلين، محمد متولى الشعراوى، الشهيد أنور السادات، الشهيد مينا عزت، بالإضافة إلى اللجان الانتخابية بنادى المعلمين والساحة الشعبية، وذلك للاطمئنان على تأمين المقار الانتخابية، والإجراءات الأمنية المكثفة حول محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى يسر وسهولة وطمأنينة.

 

وتم التأكد من توافر كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة من توافر كراسى متحركة، ومراجعة مراعاة أن تكون اللجان فى الدور الأرضى أو الأول، مع مراجعة كافة وسائل الأمن والسلامة بالمقار واللجان الإنتخابية من وسائل التهوية المناسبة، وطفايات الحريق ومبردات المياه، وتوافر مولدات الكهرباء لاستخدامها عن الحاجة، بالإضافة إلى التأكد من توافر وسائل الراحة للسادة القضاة باللجان وغيرها من الإستعدادات والإجراءات اللازمة لخروج الإنتخابات بالشكل اللائق.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بنى سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و482 مركزا انتخابيا.

 

وفى محافظة المنوفية أكد المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون تم تسكين قوات تأمين الانتخابات الرئاسية بالمقرات الانتخابية باللجان، حيث تم وصول قوات تأمين الانتخابات بالمقرات الانتخابية بالمدينة والوحدات المحلية التابعة لأشمون.

 

كما تم التأكد من وجود مولدات الإنارة بالمقرات ورفع الإشغالات بجوار المقرات وتكثيف أعمال النظافة العامة.


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