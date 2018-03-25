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من خلال قناة إخوانية..

بلاغ للنائب العام يتهم حازم حسنى بالتحريض على إفساد الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 10:04 ص
بلاغ للنائب العام يتهم حازم حسنى بالتحريض على إفساد الانتخابات حازم حسنى





كتب حازم عادل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ولنيابة أمن الدولة العليا، ضد حازم حسني، يتهمه بالتشكيك في الانتخابات الرئاسية ومهاجمة رموز الدولة على قناة إخوانية، والتحريض على إفساد الانتخابات.

 

وقال البلاغ إن حازم حسنى خرج على قناة العربي الإخوانية مشككا في الانتخابات الرئاسية ومهاجما رموز الدولة ودعوة صريحة منه لجماعة الإخوان الإرهابية لإفساد الانتخابات .

 

وأضاف البلاغ أن حازم حسنى منذ أن مني نفسه بأنه سوف يكون نائب رئيس الجمهورية في حالة فوز المرشح سامي عنان لمنصب رئيس الجمهورية وباعتباره المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، صار في جميع القنوات الفضائية واللقاءات التليفزيونية يشكك في الانتخابات الرئاسية وبث الادعاءات ضد الدولة المصرية، حيث استضافته قناة العربي الإخوانية في لندن بعد أن تحملت تلك القناة الإخوانية مصاريف الرحلة والإقامة بلندن لمدة أسبوع كامل وذلك في مقابل بث الادعاءات ضد الدولة المصرية والتشكيك في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن منحته أكبر مساحة عبر شاشة قناة العربي الإخوانية للحديث عن الانتخابات الرئاسية للتشكيك فيها واستهداف رموز الدولة المصرية ودعوة الشعب إلى مقاطعة الانتخابات وإرسال رسائل لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة للتحرك أيام الانتخابات وذلك لإفساد العملية الانتخابية .

 

وأفاد البلاغ أن تلك التصريحات التي يقوم بها حازم حسني تسعى دائما إلى هدم الدولة المصرية والإساءة إلى رموزها والتشكيك في الانتخابات الرئاسية ودعوة لجماعة الإخوان لإفساد العملية الانتخابية ويقصد من تلك التصريحات خلخلة مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى.


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