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الأحد، 25 مارس 2018 09:33 م
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بعد قليل ..بيان لوزارة الداخلية للاعلان عن مجهودات أمنية

الأحد، 25 مارس 2018 07:51 م
بعد قليل ..بيان لوزارة الداخلية للاعلان عن مجهودات أمنية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
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تصدر وزارة الداخلية، بيان ، بعد قليل، للاعلان عن المجهودات الأمنية، في إطار سعي وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الداخلي.

 

 


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