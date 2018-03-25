بعثة الأهلى تطير إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة

غادرت مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، متجهة إلى الإمارات على متن طائرة، خاصة استعدادا لمباراة الفجيرة الودية التى تقام يوم 27 مارس الجارى، فى احتفال النادى الإماراتى بمرور 50 عاما على تأسيسه.

يرأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق، فيما يلحق حسام البدرى المدير الفنى بالبعثة فى الإمارات، قادما من كندا لقيادة الفريق في المباراة الودية.

ويغيب عن الأهلي لاعبو الفريق الدوليين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبى، والرباعى المحترف فى صفوف الفريق وليد أزارو، وعلى معلول وجونيور أجاي وباكا للانضمام لمنتخبات بلادهم.