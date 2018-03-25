بدء احتفال السفارة السعودية بأحمد قطان بعد تعيينه وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية

بدء احتفال السفارة السعودية بأحمد قطان بعد تعيينه وزيرا للدولة للشؤون الأفريقيةالأحد، 25 مارس 2018 09:01 م
جانب من الحفل
كتب مصطفى عنبر
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بدأ منذ قليل، الحفل الذى تقيمه السفارة السعودية بالقاهرة، برعاية عبد الخالق بن رافعة، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية فى مصربمناسبة صدور الأمر الملكى بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان، وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية، وانتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة وكمندوبها الدائم بالجامعة العربية.
حضر الحفل نخبة من رجال الدولة والسياسة والبرلمان، وعدد من الوزراء وكوكبة من المثقفين والإعلاميين والرياضيين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، وسفراء دول عربية وأجنبية.
كان فى استقبال الحضور أحمد بن عبد العزيز قطان، وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية، عبد الخالق بن رافعة، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية فى مصر، ونائب مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية.
أبو هشيمة وخالد صلاح
جانب من الحضور
قاعة الحفل
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