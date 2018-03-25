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الأحد، 25 مارس 2018 11:42 ص
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بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟

الأحد، 25 مارس 2018 11:03 ص
بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟ هتشترى بكام





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يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور.

هتشترى بكام (2)
 
هتشترى بكام (1)
 

 


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هتشترى بكام

خضار

فاكهه




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