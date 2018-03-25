بالصور.. إصلاح شارع المعسكر الرومانى بعد رفع مخلفات حادث التفجير بالإسكندرية

كلّف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، المسئولين بإزالة كافة الآثار الناجمة عن حادث التفجير الذى شهدته المحافظة صباح اليوم بشارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى شرق المدينة، وتنظيف الطريق لتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات، مؤكدا على مسئولى مديرية الطرق بالبدء الفورى فى أعمال إصلاح الأسفلت وإعادة رصفه مرة أخرى.

وأكد المحافظ أن هذا العمل الخسيس لن ينال من عزيمة المصريين، وسيزيدهم إصرارا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ خلال ساعات، موضحا أن جميع الجهات المعنية تكثف أعمالها لتسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ومشددا على الجميع بالعمل بأقصى جهد ممكن لتلافى حدوث أى مشكلات وحل أى مشكلات طارئة على الفور



رصف الشارع