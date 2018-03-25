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بالأرقام.. تعرف على أهم 10 دول مصدرة للسياحة إلى مصر.. أوكرانيا الأولى

الأحد، 25 مارس 2018 10:49 ص
بالأرقام.. تعرف على أهم 10 دول مصدرة للسياحة إلى مصر.. أوكرانيا الأولى سياح بمنتجعات مصرية - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
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شهدت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال يناير الماضى، تحسنا ملحوظا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وكشفت الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن  عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ 712.3 ألف سائح خلال يناير 2018، مقابل 543.9 ألف سائح خلال يناير 2017 بنسبة زيادة قدرها 31.0 %  .. تعرف على أهم 10 دول مصدرة للسياحة إلى مصر.

 

1-  أوكرانيا : 100 ألف و826 سائحا

 

2- ألمانيا : 99 ألفا و857 سائحا

 

3-  السعودية : 79 ألفا و865 سائحا

 

4- الصين : 27 ألفا و636 سائحا

 

5- ليبيا : 27 ألفا و537 سائحا

 

6- المملكة المتحدة : 26 ألفا 338 سائحا

 

7-  السودان : 21 ألفا و822 سائحا

 

8-  بولندا : 18 ألفا و580 سائحا

 

9-  الولايات المتحدة : 18 ألفا و555 سائحا

 

10- إيطاليا : 15 ألفا و707 سائحا     

 


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