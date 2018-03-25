بالأرقام.. الخريطة الانتخابية للناخبين واللجان بمحافظة دمياط







دمياط عبده عبد البارى

أنهت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة دمياط، استعداداتها لانتخابات الرئاسة التى تنطلق غداً الاثنين وعلى مدار ثلاثة أيام، وحصل "اليوم السابع" على الأرقام والأعداد الخاصة بالناخبين واللجان الانتخابية بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط ، وفقاً لتقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بالمحافظة 983290 ناخبا، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الإنتخابية 251 لجنة فرعية.

ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا و16 لجنة فرعية و80169 ناخبا، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية و87956 ناخب، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين و11222 ناخبا، ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية و42405 ناخبين، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية و234816 ناخبا، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية و169119 ناخبا، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية 71469 ناخبا، ومركز فارسكور 47 مركز انتخابى و48 لجنة فرعية و180130 ناخبا، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية و88379 ناخبا، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية و17625 ناخبا.

وفى سياق متصل، تسلمت قوات الجيش مهام تأمين مقار اللجان الانتخابية من الداخل وذلك عقب قيام قوات الشرطة بأعمال تأمين وتعقيم اللجان من خلال تمشيط المدارس التى تم اختيارها لتكون مقارات انتخابية، حيث سيعقم ضباط مكافحة المفرقعات اللجان باستخدام المعدات والكلاب البوليسية المدربة .



كما ستؤمن قوات الشرطة أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو لإقامته، فيما يتم تأمين لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية و الجزئية بالمحافظة ، فضلا عن تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.