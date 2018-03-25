بالأرقام.. الخريطة الانتخابية للناخبين واللجان بمحافظة أسوان

أنهت كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسوان، استعداداتها لانتخابات الرئاسة التى تنطلق غداً الاثنين وعلى مدار ثلاثة أيام، وحصل "اليوم السابع" على الأرقام والأعداد الخاصة بالناخبين واللجان الانتخابية بمحافظة أسوان.

وبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة أسوان – وفقاً لتقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بالمحافظة - 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة، موزعين على 8 لجان عامة، و249 لجنة فرعية و228 مقرا ومراكز انتخابية.

كما تم تجهيز 182 مدرسة، و8 مبان شئون اجتماعية، و15 مبنى تابع للشباب والرياضة، و4 مبان تابعة للشئون الصحية، و8 مبان تابعة للأزهر، و6 تابعة للوحدات المحلية، واثنين تابعين لمديرية الزراعة، ومبنى للتدريب المهنى والإصلاح الزراعى وقصر الثقافة، بإجمالى 228 مقرا انتخابيا.

ففى دائرة قسم شرطة أول أسوان، بلغ عدد الناخبين 126 ألفا و159 ناخبا وناخبة، موزعين على 28 لجنة فرعية و20 مقرا انتخابيا، وفى دائرة قسم ثان أسوان بلغ عدد الناخبين 105 آلاف و949 ناخبا وناخبة، موزعين على 22 لجنة فرعية و17 مقرا انتخابيا، وفى دائرة مركز شرطة أسوان بلغ عدد الناخبين 46 ألفا و626 ناخبا وناخبة، موزعين على 14 لجنة فرعية و13 مقرا انتخابيا، وفى دائرة مركز شرطة أبوسمبل بلغ عدد الناخبين 3748 ناخبا وناخبة، موزعين على لجنة فرعية واحدة ومقر انتخابى واحد، وفى دائرة مركز شرطة دراو بلغ عدد الناخبين 85 ألفا و625 ناخبا وناخبة، موزعين على 20 لجنة فرعية، و19 مقرا انتخابيا، وفى دائرة مركز شرطة كوم أمبو بلغ عدد الناخبين 239 ألفا و733 ناخب وناخبة، موزعين على 57 لجنة فرعية، و54 مقر انتخابى، وفى دائرة مركز شرطة نصر النوبة بلغ عدد الناخبين 72 ألفا و189 ناخبا وناخبة، موزعين على 42 لجنة فرعية، و42 مقرا انتخابيا، وفى دائرة مركز شرطة إدفو بلغ عدد الناخبين 294 ألفا و943 ناخب وناخبة، موزعين على 65 لجنة فرعية، و62 مقرا انتخابيا.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مديرية الصحة خصصت 108 سيارات إسعاف و6 قوافل طبية، لتتواجد بصفة دائمة بمحيط مقر اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة لخدمة الناخبين.