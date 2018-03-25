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انفجار على الحدود السورية شرقى لبنان

الأحد، 25 مارس 2018 08:12 م
انفجار على الحدود السورية شرقى لبنان انفجار - أرشيفية





كتب أحمد عبد الرحمن
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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وقوع انفجار على الحدود السورية شرقى لبنان.

 

 


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