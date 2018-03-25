انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان فى العاصمة مقديشو

انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان فى العاصمة مقديشوالأحد، 25 مارس 2018 03:15 م
انفجار فى مقديشيو -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
أعلنت الشرطة الصومالية وقوع انفجار هائل تلاه اطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان فى العاصمة مقديشو.
وذكرت شبكة (ايه بى سي) الاخبارية الأمريكية اليوم الأحد أن سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت فوق المنطقة التى تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية على طول الطريق المؤدى إلى القصر الرئاسى.
ويأتى الإنفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصا على الأقل واصابة 10 آخرين فى انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من فندق "واهلية" فى مقديشو.
إضافة تعليق
قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل
صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة