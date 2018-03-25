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انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان فى العاصمة مقديشو

الأحد، 25 مارس 2018 03:15 م
انفجار ضخم وإطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان فى العاصمة مقديشو انفجار فى مقديشيو -أرشيفية





رويترز
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أعلنت الشرطة الصومالية وقوع انفجار هائل تلاه اطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان فى العاصمة مقديشو.

وذكرت شبكة (ايه بى سي) الاخبارية الأمريكية اليوم الأحد أن سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت فوق المنطقة التى تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية على طول الطريق المؤدى إلى القصر الرئاسى.

ويأتى الإنفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصا على الأقل واصابة 10 آخرين فى انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من فندق "واهلية" فى مقديشو.


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