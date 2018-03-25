انطلاق مناورات عسكرية دفاعية فى قطاع غزة تنفذها كتائب عز الدين القسام

انطلاق مناورات عسكرية دفاعية فى قطاع غزة تنفذها كتائب عز الدين القسامالأحد، 25 مارس 2018 10:27 ص
كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
انطلقت منذ قليل فى قطاع غزة، المناورات العسكرية الدفاعية، لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، تحت اسم "الصمود والتحدي".
وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان لها أمس السبت، أن المناورات المقررة مخطط لها مسبقًا، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المقاومة الفلسطينية عن إجراء مناورات دفاعية في قطاع غزة.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد
جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة