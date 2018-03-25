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انطلاق مناورات عسكرية دفاعية فى قطاع غزة تنفذها كتائب عز الدين القسام

الأحد، 25 مارس 2018 10:27 ص
انطلاق مناورات عسكرية دفاعية فى قطاع غزة تنفذها كتائب عز الدين القسام كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس





كتب - أحمد جمعة
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انطلقت منذ قليل فى قطاع غزة، المناورات العسكرية الدفاعية، لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، تحت اسم "الصمود والتحدي".

 

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان لها أمس السبت، أن المناورات المقررة مخطط لها مسبقًا، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

 

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المقاومة الفلسطينية عن إجراء مناورات دفاعية في قطاع غزة.


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