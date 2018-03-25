انتخابات الرئاسة 2018.. مدراء الأمن فى الشوارع يراجعون خطط التأمين







كتب محمود عبد الراضى

شهدت جميع محافظات الجمهورية تكثيف عمليات المرور من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية.. حيث تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.

كانت وزارة الداخلية قد شددت الإجراءات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية فى جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية، وكذا نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط جميع المناطق الحيوية ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور.. إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفورى فى حالة ملاحظة أى أمر قد يهدد حياة المواطنين.