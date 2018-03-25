انتحار طالب تناول أقراص سامة لمروره بضائقة نفسية بالمنيا

جثه -ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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انتحر طالب بتناول أقراص سامة، بسبب تعرضه لحاله نفسيه، لاصابته بالتهاب الكبد الوبائي، بإحدي قري ملوي بالمنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من المُستشفى العام، بوصول "ر-ع"، 18 عامًا، طالب، مقيم بإحدى قرى غروب المركز، مُصاب بحالة تسمم، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله.
بسؤال والده 50 عامًا، فلاح، قرر انتحار نجله بتناوله قرص غلة "فسفور ألومونيوم"؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب مٌعاناته من مرض الكبد الوبائي منذ فترة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
أفاد تقرير مٌفتش الصحة، الذي وقّع الكشف الطبي على الجثة، أنّ الوفاة سببها تناول مادة سامة.
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