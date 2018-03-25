video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. نظر دعوى إلزام "التضامن" بالتأمين على أصحاب المهن الحرة

الأحد، 25 مارس 2018 04:00 ص
اليوم.. نظر دعوى إلزام "التضامن" بالتأمين على أصحاب المهن الحرة مجلس الدولة - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108  لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعى.

وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 7747 لسنة 72 ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر حيثيات "القضاء الإدارى" بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى اوبر وكريم

"س و ج" ماذا يعنى حكم القضاء الإدارى حول اوبر وكريم وهل ستتوقف الخدمة؟

القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى أيمن نور ضد نقيب المحامين

محكمة القضاء الإدارى

مجلس الدولة

القضاء الإدارى

المهن الحرة




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة