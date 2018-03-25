اليوم.. "دعم مصر" يعقد جلسة حوار مجتمعى لمناقشة مشروع قانون "أوبر وكريم"







كتب عبد اللطيف صبح

يعقد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى فى مقره بالتجمع الخامس فى الثالثة عصر اليوم الأحد، جلسة حوار مجتمعى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فى إطار جهود الائتلاف لإتاحة الفرصة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعى.

ومن المقرر أن يُشارك فى اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضى، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.