اليوم.. جنايات أسيوط تنظر محاكمة المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا







أسيوط ـ محمود عجمى

تنظر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، الحكم على 6 أشخاص متهمين بقتل رئيس مباحث مركز صدفا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود القاضى، وعضوية الحسن نجم الدين الكردى، وفاروق محمد فخرى، وأمانة سر محمد فاروق هاشم، وميناء زكريا.

تعود وقائع القضية رقم 2573 لسنة 2012 جنايات صدفا، إلى يوم 2 فبراير 2012 عقب توجه حملة أمنية بمركز صدفا، برئاسة المقدم عصام التهامى رئيس المباحث، لضبط أحد المتهمين الهاربين من عائلة الهمامية بقرية البربا، أطلق من المتهمين "سيد .ف .م" و "أحمد .أ .أ" أ، و"حسين .ف .س"، و"محمد .م .أ" ، و"إبراهيم .ع .ف"، و"محمد .م .ا" بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات المباحث، مما أسفر عن أستشهاد المقدم "عصام عبدالجواد التهامى" رئيس مباحث مركز صدفا.