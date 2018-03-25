اليوم السابع: انزل.. شارك.. احشد







تحت عنوان "نازلين" تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر الاستعدادات لانطلاق انتخابات الرئاسة 2018.

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