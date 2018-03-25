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اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رجل أعمال وراهبة بطريق إسكندرية الصحراوى

الأحد، 25 مارس 2018 08:00 ص
اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رجل أعمال وراهبة بطريق إسكندرية الصحراوى محكمة جنايات الجيزة - ارشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق حكمها على 3 متهمين أحالت المحكمة أوراقهم فى الجلسة الماضية لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم على خلفية اتهامهم بقتل رجل الأعمال والمرشح البرلمانى السابق عبد الحليم النايض والراهبة إثناسيا، والشروع فى قتل شخص آخر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة. وتضم قائمة المتهمين الهاربين كلا من "فرحات.ع" وشقيه"سالم" و"مختار.ج" و"حسن.د".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل، وطلبة فوزى شلبى، وإيهاب كمال عزيز، بأمانة سر محمد السيد ووائل السيد.

وكشفت تحقيقات المستشار بدر مروان، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة السابق، عن أن المتهمين تربصوا بالمرشح السابق للبرلمان عبد الحليم النايض "62 سنة"، أثناء عودته من رحلة عمرة، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ظهر يوم وقفة عيد الفطر، وفور رؤية سيارته التى يستقلها بصحبة ابنه "حمزة" عند الكيلو 40، أطلقوا وابلا من النيران ناحيته، ما أدى إلى إصابته ونجله.

وتابعت التحقيقات:بعد توقف السيارة ترجل المتهمين وأطلقوا النار مباشرة على النايض ليردوه قتيلا، وأصابوا ابنه بعدة أعيرة فى الكتف والقدم، كما تسبب إطلاق النار بكثافة فى مقتل الراهبة "إثناسيا" عقب إصابتها بطلقة فى الرأس، حيث تصادف مرور سيارة تستقلها برفقة آخرين.

وأضافت التحقيقات، أن خلافا ثأريا نشب بين عائلة بحير والتى ينتمى إليها رجل الأعمال، وعائلة "حسونة"، التى ينتمى لها المتهمين الأول والثانى بمدينة وادى النطرون، بسبب خلاف على قطعة أرض، وقبل مقتل رجل الأعمال بـ3 أشهر، قتل شقيق المتهم الأول على يد أحد أفراد عائلة المجنى عليه، ليقرر المتهمين الانتقام من "النايض" باعتباره كبير عائلة "بحير".


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