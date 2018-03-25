اليوم.. اجتماع مجلس نقابة الأسنان الجديد لتشكيل هيئة المكتب







كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه من المقرر أن يتم عقد أول اجتماع لمجلس النقابة بتشكيله الجديد، بعد اعتماد نتائج انتخابات التجديد النصفى، ظهر اليوم الأحد.

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتضمن إجراء انتخابات تشكيل هيئة المكتب "الوكيل، الأمين العام، الأمين العام المساعد، أمين الصندوق، أمين الصندوق المساعد"، بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجان.