"الوطنية للانتخابات": يمكن للوافدين التصويت فى أقرب لجنة لهم بالرقم القومى

"الوطنية للانتخابات": يمكن للوافدين التصويت فى أقرب لجنة لهم بالرقم القومىالأحد، 25 مارس 2018 10:06 م
المستشار محمود الشريف نائب رئيس الوطنية للانتخابات
كتب كريم كشك
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أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الوافدين الجدد، يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأقرب لجان اقتراع لهم، عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الخاص بهم، ليتم إرسال صوته إلى لجنته بعد الانتهاء من الاقتراع، لعدم ازدواجية الأصوات، والحفاظ للمواطنين على حقهم الدستورى الذى كفلته الدولة لهم.
وشدد الشريف على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط المعمول بها داخل اللجان الانتخابية، للمشاركة الصحيحة فى الانتخابات.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامية أمانى الخياط ببرنامجها "بين السطور"، والمذاع عبر فضائية "ON Live"، أن الناخب ما لم يسجل بالشهر العقارى أو المحكمة، ليس له حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، إلا بلجنته الانتخابية الأصلية فقط.
وأضاف أن أى ناخب يريد معرفة لجنته الانتخابية، متاح له ذلك على الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.
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