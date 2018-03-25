"الوطنية للإعلام": لم نرصد أى انتهاكات أو خروقات خلال الصمت الانتخابى







كتب محمد السيد

أكد الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة تقييم الأداء الاعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن اللجنة لم ترصد أى انتهاكات أو خروقات حتى الآن فى الدعاية الانتخابية أو الصمت الانتخابى.



وأضاف مكاوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مختصة فقط بتقييم الأداء الإعلامى للقنوات الخاصة بماسبيرو والشبكات الإذاعية، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن، وأنها مستمرة فى عملها حتى إعلان النتائج.



وذكر الدكتور حسن عماد رئيس لجنة تقييم الأداء الاعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه حال رصد أى انتهاكات فإنه سيتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب حيالها، داعيا وسائل الإعلام للالتزام بالمعايير التى حددتها الهيئة فى تغطية انتخابات الرئاسة.



