video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوطنية للإعلام": لم نرصد أى انتهاكات أو خروقات خلال الصمت الانتخابى

الأحد، 25 مارس 2018 05:13 م
"الوطنية للإعلام": لم نرصد أى انتهاكات أو خروقات خلال الصمت الانتخابى الدكتور حسن عماد





كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أكد الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة تقييم الأداء الاعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن اللجنة لم ترصد أى انتهاكات أو خروقات حتى الآن فى الدعاية الانتخابية أو الصمت الانتخابى. 

وأضاف مكاوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مختصة فقط بتقييم الأداء الإعلامى للقنوات الخاصة بماسبيرو والشبكات الإذاعية، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن، وأنها مستمرة فى عملها حتى إعلان النتائج.

وذكر الدكتور حسن عماد رئيس لجنة تقييم الأداء الاعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه حال رصد أى انتهاكات فإنه سيتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب حيالها، داعيا وسائل الإعلام للالتزام بالمعايير التى حددتها الهيئة فى تغطية انتخابات الرئاسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قوات تأمين الانتخابات تتسلم مقرات اللجان بمحافظات مصر.. رجال المفرقعات والحماية المدنية يمشطون ويعقمون مناطق اللجان.. واجتماع المحافظين بالقيادات الأمنية.. وتشكيل غرف عمليات على مدار 24 ساعة

انتخابات الرئاسة

حسن عماد مكاوى

اخبار مصر

الهيئة الوطنية للاعلام

وسائل الاعلام

انتخابات الرئاسة ٢٠١٨




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة