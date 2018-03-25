الوادى الجديد تعلن عن وظائف قيادية بإدارات المحافظة ورؤساء مجالس محالية بالقرى







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن ديوان عام محافظة الوادى الجديد، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بموازنة ديوان عام المحافظة، وهى مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، ومدير عام الغدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، و مديرعام الإنتاج والشئون الاقتصادية، ومدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و مدير عام الغدارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة، ومدير عام الغدارة العامة للشئون المالية والإدارية .

وأكدت محافظة الوادى الجديد، فى بيان لها أن الإعلان طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، وبالشروط المعلن عنها، والتى تتضمن الحصول على مؤهل عالي جامعي مناسب مع استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف وقضاء المدة البينية بالدرجة الأدنى مباشرةً (سنتين على الأقل) أو قضاء ستة عشر سنة على الأقل بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهات الحكومية، وألا يكـون محـــال للمحكمــة التأديبية أو الجنائية، وألا يكون قد سبـق الحكم عليــه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخـلــة بالشرف أو الأمـــانة.

وأضاف البيان أنه على من يرغب فى شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب مرفق به مستندات الرقم القومى، و صورة المؤهل الدراسي، والمؤهلات الإضافية و5 صور فوتوغرافية، وصورة شهادة قيد بنقابة المهندسين بالنسبة لوظيفة الإدارة العامة للشئون الهندسية، والتاريخ الوظيفي معتمد ومختوم من جهة العمل، وبيان حالة وظيفية معتمد ومختوم مستوفى كافة البيانات، على أن يتضمن الدورات التدريبية شهادات التقدير وخطابات الشكر ـ الوظائف الإشرافية السابقة ـ الجزاءات ـ تقارير الكفاية منذ تاريخ التعين و شـــــهادة قانونية بعـدم الإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية و مقترحات تطوير الادارة العامة المتقدم لها و ما يفيد إيجاده اللغة الاجنبية - الحاسب الألى و كشف تحليل المخدرات .

وتقدم الطلبات والأوراق المطلوبة من أصل + أربع صور طبق الاصل باليد لمديرية التنظيم والادارة بأسم رئيس اللجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ النشر ولن تقبل الطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد أو التى ترد عن طريق البريد ويبدأ تاريخ تقديم الطلبات إعتباراً من 25 / 3/2018م حتى 24 / 4 /2018م .

كما أعلن ديوان عام محافظة الوادى الجديد عن شغل الوظائف الآتية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وهى رئيس الوحدة المحلية لقرى بغداد ورئيس الوحدة المحلية لقرى جدة ورئيس الوحدة المحلية لقرى جورمشين 7 ورئيس الوحدة المحلية لقرى عدن، وورئيس الوحدة المحلية لقرى المكس القبلى، ورئيس الوحدة المحلية لقرى القصر القبلى، ورئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الاولى، ورئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين المرحلة الثانية، ورئيس الوحدة المحلية لقرى الشب .

ويشـترط فيمـن يتقدم لشـغل هـذه الوظيـفة توافر الـشروط الآتية :-

1. الحصول على مؤهل عالي جامعي مناسب مع استيفاء شروط شغل الوظيفة .

2. الحصول على دورات تدريبية مناسبة.

3. الحصول على تقارير كفاية الاداء بمرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الاخيرة.

4. ألا يكـون محـــال للمحكمــة التأديبية أو الجنائية وألا يكون قد سبـق الحكم عليــه بعقوبة جنـــائية أو بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخـلــة بالشرف أو الأمـــانة.

وأشار البيان إلى أن مـن يرغـب لشغــــل احدى هــذه الـوظـائف الـتـقــدم بطــلب بـأســم الســـيد وكيــل أول الــوزارة سكـرتيـر عـــام المحــافـظــة ( رئـيـس اللـجنــة الدائمــة للـقيــادات ) بديوان عــام المحــافظـة خـلال مـوعــد غــايتـة خمسـة عـشر يومـــا مـن تـاريــخ نشــر الاعــلان مرفقــا بـه المسـتندات الآتيــة:-

1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم مستوفى كافة البيانات على ان يتضمن الدورات التدريبية شهادات التقدير وخطابات الشكر ـ الوظائف الإشرافية السابقة ـ الجزاءات ـ تقارير الكفاية

2. خمسة صور فوتوغرافية + صورة بطاقة الرقم القومى

3. المؤهل الدراسى والمؤهلات الاضافية

4. المستندات الدالة على مستوى المهارة

5. الانجازات السابقة

6. قومسيون طبى يفيد صلاحيته لشغل الوظيفة

7. كشف تحليل المخدرات

8. مقترح لتطوير الوظيفة وتطوير الأنظمة على ان يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس

9. شـــــهادة قانونية بعـدم الإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية 0

على ان تكون الطلبات والاوراق المطلوبة من أصل + أربع صور معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية 0

واكدت المحافظة أنه لن تقبل الطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد أو التى ترد عن طريق البريد وسيتم حفظ الملفات الغير مستوفاه أو التى لا تتوفر بها الشروط دون إخطار صاحبها 0

على أن يبدأ تاريخ تقديم الطلبات إعتباراً من 25 مارس 2018م حتى 9 ابريل 2018م .