video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى تنظم رحلة نيلية فى ختام بروتوكولات العام

الأحد، 25 مارس 2018 12:36 م
الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى تنظم رحلة نيلية فى ختام بروتوكولات العام الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي تنظيم رحلة نيليه





أسيوط – ضحا صالح
إضافة تعليق

اختتمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، بروتوكول التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بتنظيم رحلة نيلية للمشاركين فيها.

 

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، فى تصريحات له اليوم، على استمرار العمل والتعاون بين المؤسسات والهيئات المختلفة لنشر الوعي السياحي وزرع قيم الانتماء لدى الطلاب والنشء، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم لتنظيم الندوات والرحلات للمزارات والمعالم السياحية المختلفة، نظراً لدورها الهام والفعال في تعريف وتوعية العاملين بالقطاعات والهيئات المختلفة بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة والتي تمثل حضارات مختلفة.

 

واستقبل الدكتور عواد أحمد سكرتير العام المساعد للمحافظة، المشاركين في تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الهيئات والمؤسسات المختلفة كـ (التربية والتعليم ، جامعة الأزهر ، الشباب والرياضة) قبيل الرحلة النيلية التي تم تنظيمها لإختتام البروتوكول وشكرهم على المجهود الذي بذلوه مع محافظة أسيوط لرفع الوعي السياحي لدي جميع شرائح المجتمع الاسيوطي.

 

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط، إن الهيئة الإقليمية نفذت توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بضرورة الاهتمام بتنفيذ بروتوكولات تعاون بين الهيئات والمؤسسات لنشر الوعي بين المواطنين والطلاب، مشيراً إلى اختتام فاعليات هذه البروتوكولات بتنظيم رحلة نيلية للمشاركين فيها.

 

وأضاف الحسيني، أن الرحلة بدأت بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم كلمة استعرضت خلالها هيئة التنشيط السياحي ما قامت به من ندوات ورحلات لمناطق الجذب السياحي بالمحافظة لرفع الوعي السياحي لدي طلاب التربية والتعليم وجامعة الأزهر والشباب والرياضة، فضلاً عن تعريفهم بمقومات الجذب السياحي لرفع الانتماء الوطني لديهم مضيفاً أن المشاركون في الرحلة قاموا بتقديم فقرات متنوعه من إنشاد ديني وغناء وشعر وانتهي اليوم بتوزيع جوائز على المشاركين بالفقرات من جميع الجهات حيث أبدي المشاركين سعادتهم بهذا اليوم وتمنوا تكراره في المرات القادمة.

 

هيئة تنشيط السياحة (2)
هيئة تنشيط السياحة 

 

هيئة تنشيط السياحة (1)
هيئة تنشيط السياحة 

 

هيئة تنشيط السياحة (9)
هيئة تنشيط السياحة 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..محافظ أسيوط يتفقد مقرات لجان الانتخابات الرئاسية

تنشيط السياحه

رحله نيليه

اخبار اسيوط اخبار المحافظات

طلاب المدارس

اسيوط

اخبار ال




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة