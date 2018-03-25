الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى تنظم رحلة نيلية فى ختام بروتوكولات العام







أسيوط – ضحا صالح

اختتمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بأسيوط، بروتوكول التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بتنظيم رحلة نيلية للمشاركين فيها.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، فى تصريحات له اليوم، على استمرار العمل والتعاون بين المؤسسات والهيئات المختلفة لنشر الوعي السياحي وزرع قيم الانتماء لدى الطلاب والنشء، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم لتنظيم الندوات والرحلات للمزارات والمعالم السياحية المختلفة، نظراً لدورها الهام والفعال في تعريف وتوعية العاملين بالقطاعات والهيئات المختلفة بالمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة والتي تمثل حضارات مختلفة.

واستقبل الدكتور عواد أحمد سكرتير العام المساعد للمحافظة، المشاركين في تنفيذ بروتوكولات التعاون بين الهيئات والمؤسسات المختلفة كـ (التربية والتعليم ، جامعة الأزهر ، الشباب والرياضة) قبيل الرحلة النيلية التي تم تنظيمها لإختتام البروتوكول وشكرهم على المجهود الذي بذلوه مع محافظة أسيوط لرفع الوعي السياحي لدي جميع شرائح المجتمع الاسيوطي.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط، إن الهيئة الإقليمية نفذت توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بضرورة الاهتمام بتنفيذ بروتوكولات تعاون بين الهيئات والمؤسسات لنشر الوعي بين المواطنين والطلاب، مشيراً إلى اختتام فاعليات هذه البروتوكولات بتنظيم رحلة نيلية للمشاركين فيها.

وأضاف الحسيني، أن الرحلة بدأت بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم كلمة استعرضت خلالها هيئة التنشيط السياحي ما قامت به من ندوات ورحلات لمناطق الجذب السياحي بالمحافظة لرفع الوعي السياحي لدي طلاب التربية والتعليم وجامعة الأزهر والشباب والرياضة، فضلاً عن تعريفهم بمقومات الجذب السياحي لرفع الانتماء الوطني لديهم مضيفاً أن المشاركون في الرحلة قاموا بتقديم فقرات متنوعه من إنشاد ديني وغناء وشعر وانتهي اليوم بتوزيع جوائز على المشاركين بالفقرات من جميع الجهات حيث أبدي المشاركين سعادتهم بهذا اليوم وتمنوا تكراره في المرات القادمة.



هيئة تنشيط السياحة



هيئة تنشيط السياحة