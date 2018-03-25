النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب احتراق مصنع ملابس الجيزة

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب احتراق مصنع ملابس الجيزةالأحد، 25 مارس 2018 03:00 ص
حريق مصنع الهرم
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائى بشأن اشتعال النيران فى مصنع ملابس، للوقوف على ظروف ووأسباب ملابسات الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع ملابس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق شب بمخلفات بالمصنع، وأنه مكون من 3 طوابق ومعطل منذ عدة سنوات.
ووجه صاحب المصنع اتهاما لمستأجره بإشعال الحريق بسبب نزاعات قضائية بينهما، وبمواجهة مستأجر المصنع نفى ما نسب إليه، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
إضافة تعليق
صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر
فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة