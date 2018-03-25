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النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب احتراق مصنع ملابس الجيزة

الأحد، 25 مارس 2018 03:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب احتراق مصنع ملابس الجيزة حريق مصنع الهرم





كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائى بشأن اشتعال النيران فى مصنع ملابس، للوقوف على ظروف ووأسباب ملابسات الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع ملابس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق شب بمخلفات بالمصنع، وأنه مكون من 3 طوابق ومعطل منذ عدة سنوات.

ووجه صاحب المصنع اتهاما لمستأجره بإشعال الحريق بسبب نزاعات قضائية بينهما، وبمواجهة مستأجر المصنع نفى ما نسب إليه، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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