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النيابة العامة تواصل التحقيق فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 08:54 ص
النيابة العامة تواصل التحقيق فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف موكب اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، فى شارع المعسكر الرومانى بمنطقة رشدى، أمس السبت، وذلك بفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال شهود العيان.

وأكد مصدر أمنى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد 3 من مرتكبى الحادث الإرهابى، وسيتم ضبطه وتسليمه للعدالة، والقصاص للشهيدين خلال ساعات.

كان شارع المعسكر الرومانى فى منطقة رشدى بالإسكندرية قد شهدت تفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة، أثناء مرور موكب مدير الأمن اللواء مصطفى النمر، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج.

 


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