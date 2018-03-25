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"النيابة الإدارية": 4 آلاف من أعضاء الهيئة يشاركون فى الإشراف على الانتخابات

الأحد، 25 مارس 2018 03:00 م
"النيابة الإدارية": 4 آلاف من أعضاء الهيئة يشاركون فى الإشراف على الانتخابات غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية





كتب عبد الله محمود
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بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية لمتابعة انتخابات الرئاسة 2018، صباح اليوم الأحد، أعمالها بمتابعة انتقال أعضائها المشاركين فى الإشراف القضائى على الانتخابات بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة إلى التأكد من توجههم إلى مقار لجان المحافظات، لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية، تمهيدًا لبدء أعمال الاقتراع، والتى من المنتظر أن تبدأ صباح الغد، حيث ستشارك فيها أكثر من 40000 من أعضاء النيابة الإدارية، سيتم نقلهم فى طائرات عسكرية لضمان وصولهم إلى لجانهم فى الوقت المحدد لبدء عملية الاقتراع.

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غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية

وأضاف بيان صادر عن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، أن القوات المسلحة المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، قامت بتخصيص طائرات العسكرية، لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم، بالإضافة إلى ضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها.

وأعرب نادى النيابة الإدارية، فى بيانه عن شكره وتقديره للقوات المسلحة، مشيدًا بدورها الوطنى، كما أشادت بدور وزارة الداخلية وتنسيقها الكامل مع قواتنا المسلحة لتأمين مراحل العملية الانتخابية، مضيفًا أن غرفة عمليات النادى مستمرة فى أعمالها حتى انتهاء أعمال الاقتراع والفرز.


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