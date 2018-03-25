المسيحيون فى دمشق يحتفلون بأحد السعف







رويترز

احتفل مسيحيو العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، بأحد السعف وذلك فى كنيسة سيدة دمشق الواقعة قرب بلدة فى الغوطة الشرقية التى بدأ مسلحو المعارضة مغادرتها أمس السبت.

وتوافد رجال ونساء وأطفال على الكنيسة حيث أضاءوا الشموع والتقطوا الصور مع سعف النخيل، وعبر بعض الوافدين لرويترز عن اعتقادهم بأن الجيش السورى يحرز تقدما فيما يتعلق باستعادة معظم مناطق الغوطة الشرقية من أيدى مسلحى المعارضة.

وقال مسلحون فى المعارضة ووسائل إعلام رسمية إن نحو 7000 شخص بينهم مسلحون وأسرهم ومدنيون آخرون لا يريدون البقاء تحت حكم الأسد شرعوا فى مغادرة بلدات زملكا وعربين وعين ترما وجوبر أمس السبت ولم يتبق سوى مدينة دوما المحاصرة فى أيدى مسلحى المعارضة.

وجاء ذلك بعد هجوم استمر شهرا أدى إلى تدمير الغوطة الشرقية التى كانت من أول مراكز الانتفاضة التى اندلعت فى 2011 وآخر معقل لمسلحى المعارضة قرب العاصمة دمشق.