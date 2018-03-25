المرور: حملات بالرادار أعلى الطرق السريعة لرصد المخالفات ومنع الحوادث







كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة، بالتواجد المكثف للخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، إضافة للكشف عن متعاطىّ المواد المخدرة فى أثناء القيادة.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة على الطرق، لملاحظة حركة السيارات، وتم توزيع الأوناش المرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، لرفع أى معوقات مرورية، من أعطال أو آثار حوادث تتسبب فى ظهور كثافات مرتفعة للسيارات.

وتأتى تلك الحملات التى تشنها الإدارة العامة للمرور، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسية، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.