"المترو": مواعيد تشغيل القطارات بدون تعديل طوال أيام الانتخابات

"المترو": مواعيد تشغيل القطارات بدون تعديل طوال أيام الانتخاباتالأحد، 25 مارس 2018 01:00 ص
هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة "المترو"، أن مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة ثابتة بدون تعديلات طوال أيام الانتخابات الرئاسية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو لـ"اليوم السابع" أن حركة الخطوط وجداول التشغيل هى نفس المعمول بها فى الأيام العادية.
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