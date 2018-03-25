"المترو": مواعيد تشغيل القطارات بدون تعديل طوال أيام الانتخابات







كتب رضا حبيشى

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة "المترو"، أن مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة ثابتة بدون تعديلات طوال أيام الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو لـ"اليوم السابع" أن حركة الخطوط وجداول التشغيل هى نفس المعمول بها فى الأيام العادية.