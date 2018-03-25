المبعوث الأممى الجديد لليمن يعتزم زيارة صنعاء لبحث سبل حل الأزمة

المبعوث الأممى الجديد لليمن يعتزم زيارة صنعاء لبحث سبل حل الأزمةالأحد، 25 مارس 2018 08:55 ص
المبعوث الأممى الجديد لليمن مارتن جريفيث
أ ش أ
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كشف المبعوث الأممى الجديد لليمن، مارتن جريفيث، عن عزمه زيارة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى لبحث سبل حل الأزمة .
وقال جريفيث - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد - "إنه يعتزم مقابلة شخصيات من المجتمع المدنى وممثلى الأحزاب السياسية المختلفة خلال زيارته الأولى للعاصمة صنعاء منذ توليه المنصب"، وكان جريفيث قد التقى فى الرياض يوم 20 مارس الجارى الرئيس اليمنى، ونائبه، ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى لقاء جمعه برئيس الوزراء السابق خالد بحاح.
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