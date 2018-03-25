video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين

الأحد، 25 مارس 2018 02:07 م
الكويت وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح





أ ش أ
إضافة تعليق

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح، مع السفير الباكستانى لدى الكويت غلام دستجير، عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون الأمنى بين البلدين.

وأكد الوزير الكويتى – خلال اللقاء – عمق العلاقات بين بلاده وإسلام آباد، وتوافق الرؤى حول القضايا الاقليمية والدولية، مشددا على أهمية تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصلحة البلدين، ومن جانبه، أعرب السفير الباكستانى عن تطلع بلاده إلى استمرار التنسيق "المثمر" بين البلدين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية الكويتى: هناك تطابق فى الرؤى والمواقف بين الكويت ومصر

وزير الداخلية الكويتى يبحث مع السفير البرازيلى تعزيز التعاون المشترك

وزير الداخلية الكويتى يبحث مع السفير الأمريكى ملفات مشتركة بين البلدين

اخبار عربية

وزير الداخلية الكويتى

السفير الباكستانى بالكويت

التعاون الامنى

مكافحة الارهاب

اخبار العرب

اخبار الكويت




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة