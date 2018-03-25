الكويت وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح، مع السفير الباكستانى لدى الكويت غلام دستجير، عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون الأمنى بين البلدين.

وأكد الوزير الكويتى – خلال اللقاء – عمق العلاقات بين بلاده وإسلام آباد، وتوافق الرؤى حول القضايا الاقليمية والدولية، مشددا على أهمية تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصلحة البلدين، ومن جانبه، أعرب السفير الباكستانى عن تطلع بلاده إلى استمرار التنسيق "المثمر" بين البلدين.