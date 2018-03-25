الكويت تعقد اجتماعين للمشاورات السياسية مع بلغاريا والاتحاد السويسرى

الكويت تعقد اجتماعين للمشاورات السياسية مع بلغاريا والاتحاد السويسرىالأحد، 25 مارس 2018 03:56 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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غادر نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الأحد، على رأس وفد دبلوماسى إلى بلغاريا التى تترأس حاليا الدورة الحالية للاتحاد الأوروبى، إضافة إلى الاتحاد السويسرى، وذلك لإجراء لقاءات مع المسئولين فى البلدين.
ومن المقرر أن تشهد زيارة نائب وزير الخارجية الكويتى، عقد اجتماع الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين الكويت وبلغاريا، والدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين الكويت والاتحاد السويسرى.
ويضم الوفد فى عضويته كلا من مساعد وزير الخارجية لشئون أوروبا السفير وليد الخبيزى، ومساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.
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