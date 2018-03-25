الكويت تدين حادث الإسكندرية وتتضامن مع مصر فى مكافحة الإرهاب

الكويت تدين حادث الإسكندرية وتتضامن مع مصر فى مكافحة الإرهابالأحد، 25 مارس 2018 07:43 ص
أعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابى، الذى وقع أمس فى حى رشدى وسط مدينة الإسكندرية، مستهدفًا أمن واستقرار مصر وترويع الآمنين فيها، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.
وأكد المصدر تضامن دولة الكويت مع الأشقاء فى مصر، وتأييدهم فى كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزم الأشقاء فى مصر عن مواصلة جهودهم فى مكافحة الإرهاب ودحر قوى الظلام.
واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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