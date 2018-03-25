video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 08:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكويت تدين حادث الإسكندرية وتتضامن مع مصر فى مكافحة الإرهاب

الأحد، 25 مارس 2018 07:43 ص
الكويت تدين حادث الإسكندرية وتتضامن مع مصر فى مكافحة الإرهاب حادث الإسكندرية الإرهابى





إضافة تعليق

أعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية ‏عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ‏لحادث التفجير الإرهابى، الذى وقع أمس فى حى رشدى وسط مدينة الإسكندرية، ‏مستهدفًا أمن واستقرار مصر وترويع الآمنين فيها، ‏وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

 

‏وأكد المصدر تضامن دولة الكويت مع الأشقاء فى مصر، وتأييدهم فى كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة شعبهم الشقيق، ‏مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزم الأشقاء فى مصر عن مواصلة جهودهم فى مكافحة الإرهاب ودحر قوى الظلام.

 

‏واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 

 

 
موضوعات متعلقة:

برلمانيون عن حادث الإسكندرية: المصريون سيحاربون الإرهاب بالصناديق الانتخابية

http://www.youm7.com/

أصواتهن فى مواجهة سلاحكم.. خبير عسكرى: محاولة الاغتيال هدفها ترهيب المصريين من المشاركة فى الانتخابات.. مستشارة الرئيس الأسبق: النساء سيعطين درسا للإرهاب.. وآمنة نصير: الاصطفاف فى اللجان فرض عين على كل مصرى

http://www.youm7.com/

 

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

http://www.youm7.com/

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

حادث الاسكندريه

الارهاب

مكافحه الارهاب

الحرب على الارهاب

حادث الاسكندريه الارهابى




لا تفوتك
وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة

فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات

ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات

إبراهيموفيتش يتنازل عن 95% من راتبه مقابل الانضمام لجالكسى

إبراهيموفيتش يتنازل عن 95% من راتبه مقابل الانضمام لجالكسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة