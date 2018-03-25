الكويت تدين حادث الإسكندرية وتتضامن مع مصر فى مكافحة الإرهاب







أعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية ‏عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ‏لحادث التفجير الإرهابى، الذى وقع أمس فى حى رشدى وسط مدينة الإسكندرية، ‏مستهدفًا أمن واستقرار مصر وترويع الآمنين فيها، ‏وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

‏وأكد المصدر تضامن دولة الكويت مع الأشقاء فى مصر، وتأييدهم فى كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة شعبهم الشقيق، ‏مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزم الأشقاء فى مصر عن مواصلة جهودهم فى مكافحة الإرهاب ودحر قوى الظلام.

‏واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



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