الكهرباء: إنشاء أبراج بخط أسيوط على أراضى الغير بالقوة الجبرية







كتب أسامة عبد الحميد

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الخاص بتنفيذ إقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام " 15-15-18" بتفريعة الخروج، والأبراج أرقام " 14-15" بتفريعة الدخول وإتاحة طريق بعرض 3 أمتار وطول 150 متراً للدخول إلى البرج رقم "16" بتفريعة الخروج، بعملية فتح خط ملوى / الوليدية "د/خ" على محطة محولات شرق أسيوط، جهد 220 ك.ف – عرب القداديح – عرب القناطر – أبنوب محافظة أسيوط.

وأشار القرار إلى أن أعمال التنفيذ تتم بالقوة الجبرية، على الأراضى التى يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية المرفقة ، وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ، على أن تشمل عمليات التنفيذ أعمال حفر القواعد للأبراج ، وأعمال إحلال للتربة المطلوبة للأبراج ، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج ، وأعمال العزل بالبيوتامين للأبراج ، وتركيب الحديد العلوى للبرجين وأعمال تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات بملحقاتها.







