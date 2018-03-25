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الكهرباء: إنشاء أبراج بخط أسيوط على أراضى الغير بالقوة الجبرية

الأحد، 25 مارس 2018 10:39 ص
الكهرباء: إنشاء أبراج بخط أسيوط على أراضى الغير بالقوة الجبرية أبراج كهرباء - أرشيفية





كتب أسامة عبد الحميد
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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الخاص بتنفيذ إقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام " 15-15-18" بتفريعة الخروج، والأبراج أرقام " 14-15" بتفريعة الدخول وإتاحة طريق بعرض 3 أمتار وطول 150 متراً للدخول إلى البرج رقم "16" بتفريعة الخروج، بعملية فتح خط ملوى / الوليدية "د/خ" على محطة محولات شرق أسيوط، جهد 220 ك.ف – عرب القداديح – عرب القناطر – أبنوب محافظة أسيوط.

 

وأشار القرار إلى أن أعمال التنفيذ تتم بالقوة الجبرية، على الأراضى التى يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية المرفقة ، وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ، على أن تشمل عمليات التنفيذ أعمال حفر القواعد للأبراج ، وأعمال إحلال للتربة المطلوبة للأبراج ، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج ، وأعمال العزل بالبيوتامين للأبراج ، وتركيب الحديد العلوى للبرجين وأعمال تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات بملحقاتها.

 

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