الكنيسة تصلى قداس الأربعين لأسقف الوادى الجديد الثلاثاء المقبل

الكنيسة تصلى قداس الأربعين لأسقف الوادى الجديد الثلاثاء المقبلالأحد، 25 مارس 2018 12:45 م
الأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد
كتبت سارة علام
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يترأس الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح والمشرف على ايبراشية الوادى الجديد، قداس الأربعين للأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد، بكنيسة العذراء بالخارجة وفقا لبيان رسمى.
كان الأسقف الراحل قد توفي يوم 17 فبراير الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يعالج، وأقيمت صلاة تجنيز له بكنيسة السيدة العذراء بدالاس، بولاية تكساس يوم الإثنين 19 فبرايرالماضى.
وقد عين نيافة الأنبا بقطر أسقفًا عامًا لإيبارشية الوادى الجديد بيد قداسة البابا تواضروس الثانى فى مايو 2015 بينما تم تجليسه أسقفًا على كرسي الإيبارشية ذاتها فى يونيو من العام التالى.
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