video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تصلى قداس الأربعين لأسقف الوادى الجديد الثلاثاء المقبل

الأحد، 25 مارس 2018 12:45 م
الكنيسة تصلى قداس الأربعين لأسقف الوادى الجديد الثلاثاء المقبل الأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد





كتبت سارة علام
إضافة تعليق

 يترأس الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح والمشرف على ايبراشية الوادى الجديد، قداس الأربعين للأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد،  بكنيسة العذراء بالخارجة وفقا لبيان رسمى. 
 
كان الأسقف  الراحل قد توفي يوم 17 فبراير الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يعالج، وأقيمت صلاة تجنيز له بكنيسة السيدة العذراء بدالاس، بولاية تكساس يوم الإثنين 19 فبرايرالماضى.
 
وقد عين نيافة الأنبا بقطر أسقفًا عامًا لإيبارشية الوادى الجديد بيد قداسة البابا تواضروس الثانى فى مايو 2015 بينما تم تجليسه أسقفًا على كرسي الإيبارشية ذاتها فى يونيو من العام التالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

طارق الشناوي يكتب معلقًا على حوار البابا تواضروس مع اليوم السابع: لا يوجد لاعب كرة قدم قبطى.. بعيدًا عن الاستثناءات التى تؤكد فعلا غياب الأقباط سنوسع دائرة السؤال.. هل المجتمع المصرى طائفى فى الفن والرياضة؟

الانبا بقطر

الكنيسة

جنازة الانبا بقطر




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة