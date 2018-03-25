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القوى العاملة: مستعدون لتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية للمنظمات النقابية

الأحد، 25 مارس 2018 03:47 م
القوى العاملة: مستعدون لتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية للمنظمات النقابية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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رحب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بطلب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاستعانة بخبراء من الوزارة فى اللجنة المشكلة بالاتحاد لمتابعة حسن سير العملية الانتخابية الخاصة بالاتحاد العام، والنقابات العامة التابعة له، واللجان النقابية المنضمة لتلك النقابات.

وثمن "سعفان" قيام الاتحاد بتشكيل اللجنة  المشار إليها ، مؤكدا أهمية دور اللجنة  في مراقبة مدى توافق إجراءات العملية الانتخابية للاتحاد العام والمنظمات التابعة له  مع أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .

وشدد الوزير على استعداده وفريق العمل بالوزارة ، على تقديم أي دعم فني أو مشورة قانونية للمنظمات النقابية العمالية سواء في توفيق أوضاعها أو في تنظيم العملية الانتخابية للدورة القادمة .

وأكد عدم تدخل جهة الإدارة في أي شأن نقابي عمالي، وأنه يقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية، وأنه سيلبي دعوة أي منظمة نقابية تحتاج إلى دعم فني أو خبراء من الوزارة للمساعدة في أعمالها .

وأشار الوزير إلي أن مجموعة العمل المشكلة بالوزارة  برئاسته، في حالة انعقاد دائم منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في 14 مارس الجاري، وحتى انتهاء العملية الانتخابية في منتصف شهر يونيو المقبل، لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع والإعداد للانتخابات العمالية، معبرا عن أمله في  أن تخرج الانتخابات النقابية العمالية، في أبهى صورها التي تليق بالحركة النقابية العمالية المصرية.


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