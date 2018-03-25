القمر يصل مرحلة التربيع الأول ويزين سماء الوطن العربى







كتب محمود راغب

يصل القمر الليلة، مرحلة التربيع الأول وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض، حيث يزين سماء الوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أنه سوف يشرق القمر عند الظهر حسب التوقيت المحلى، ويشاهد عصرًا باتجاه الأفق الشرقى، ويصل أعلى نقطة فى السماء مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وتابعت: تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلمًا الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم، نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرًا ثلاثى الأبعاد.

وأشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من مرحلة البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.