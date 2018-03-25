القضاة يتسلمون كشوف الناخبين ورفع درجة الطوارئ والاستعداد بـ5 محافظات.. صور

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بدأت منذ قليل محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار حامد سرحان رئيس المحكمة، ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية، ومحكمة شمال الزقازيق الإبتدائية، برئاسة المستشار عصام زيدان، رئيس المحكمة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بتسليم المظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية، للقضاة المشرفين على اللجان الإنتخابية، المقرر إجراؤها أيام " 26 و27 و28" مارس الجارى، واللجان الإنتخابية، التابعة لمحكمة شمال وجنوب الزقازيق.

وأفاد مصدر قضائى بغرفة عمليات المحكمة، أن عددا كبيرا من القضاة تلقى الكشوف منذ أمس، وسيتم تسليم الباقين اليوم، مضيفا: "كل قاض "رئيس لجنة فرعية" يتسلم مظروفين يحويان كشفين، أحدهما به كشوف الناخبين ويكون بحوزة منسق الطابور باللجنة، والآخر به كشوف الناخبين والرقم القومى بحوزة رئيس اللجنة، وكذلك مظروف بمحاضر الفتح والغلق والقواعد الإرشادية للعملية الانتخابية.

وأضاف المصدر: أن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، يتسلمون بأنفسهم البطاقات من المحكمة الإبتدائية التابعة لمحل اللجنة.

فيما يبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و103 آلاف و254 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركز إنتخابى بنطاق دائرة المحافظة، وتم إعداد 23 لجنة عامة و1149 لجنة فرعية.

وفى سياق متصل، شكلت مديرية أمن الشرقية غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار 24 ساعة، وذلك خلال أيام الإنتخابات المقرر إجراؤها أيام (26 ، 27 ، 28 مارس 2018م) لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وتم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الإنتخابية ورفع كفاءة الإناره بها، ونظافتها أولاً بأول لتسهيل وصول الناخبين لمقارهم الإنتخابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وكذلك توفير كراسى ومقاعد لكبار السن من الناخبين أمام اللجان أثناء عملية الإقتراع، مع فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الإنتخابية، وأن تتوافر بها اشتراطات الوقاية من الحريق، ووجود مساحة لا تقل عن 200 متر حول المراكز الإنتخابية تتيح التأمين الكامل، والتأكد من سلامة باب المقر ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية، وخط تليفون أرضى، وضرورة توفير مولد كهرباء لإستخدامه فى حالة إنقطاع التيار الكهربي.

وصرح اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع"، بأن المديرية أعلنت حالة الاستنفار الأمنى العام، لتأمين لجان الانتخابات الرئاسية، والدفع بـ4000 فرد شرطة، و500 ضابط لتأمين العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 4000 فرد من القوات المسلحة طبقا لما صرح به المستشار العسكرى للمحافظة، وتم تجهيز عدد كبير من الكراسى المتحركة لحمل ونقل ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن لمساعدتهم فى المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف مدير أمن سوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تعيين 9 لواءات كوظائف إشراقية على عملية التأمين للعملية الإنتخابية، وتم تقسيم الدائرة بإشراف اللواء محمود حسن نائب المدير حاكمدار المديرية، وأن عدد الناخبين بالمحافظة 2 مليون و 854 ألف 567 مواطن، وعدد اللجان العامة 18 لجنة عامة.

ويضم قسم أول سوهاج، 13 مركزا إنتخابيا، و20 لجنة فرعية، لـ 97.557 ناخب وناخبه، وقسم شرطة ثان سوهاج 16 مركزا إنتخابياً، و17 لجنة فرعية، و81.392 ناخب، ومركز شرطة جزيرة شندويل به 11 مركز إنتخابياً، و11 لجنة فرعية، وعدد الناخبين به 40.185 ناخب، ومركز شرطة سوهاج 68، مركزاً إنتخابيا و71 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 255.656 ناخب ، وقسم شرطة جرجا ويضم 13 مركز إنتخابياً، و20 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 92.126 ناخب، ومركز شرطة جرجا، ويضم 49 مركز إنتخابيا 52 لجنة فرعية وعدد الناخبين 200.321 ناخب .

ويضم قسم شرطة طهطا 18 مركزا إنتخابياً، و19 لجنة فرعية، و91.434 ناخب ناخب، ومركز شرطة طهطا يضم 55 مركزا إنتخابيا، و56 لجنة فرعية بعدد 172.896 ناخب، وقسم شرطة الكوثر ويضم مركزا إنتخابيا، ولجنة فرعية واحدة لعدد 334 ناخب، ومركز شرطة البلينا ويضم 50 مركزا إنتخابيا و66 لجنة فرعية وعدد الناخبين 299.436 ناخب، ومركز شرطة أخميم 56 مركزا إنتخابيا و62 لجنة فرعية وعدد الناخبين 216.527 ناخب، ومركز شرطة المنشاة ويضم 55 مركزا إنتخابيا 59 لجنة فرعية وعدد الناخبين 236.347 ناخب، ومركز شرطة العسيرات 27 مركزا إنتخابيا و29 لجنة فرعية لجنة فرعية ويضم 105.951 ناخب.

ومركز شرطة جهينة، ويضم 42 مركزا إنتخابيا و45 لجنة فرعية وعدد الناخبين 145.127 ناخب، ومركز شرطة ساقلته ويضم 44 مركزا إنتخابيا و44 لجنة فرعية وعدد الناخبين 117.352 ناخب، ومركز شرطة دار السلام ويضم 57 مركزا انتخابيا و59 لجنة فرعية وعدد الناخبين 232.949 ناخب، ومركز شرطة المراغة ويضم 70 مركزا إنتخابيا و72 لجنة فرعية وعدد الناخبين 223.310 ناخب، ومركز شرطة طما ويضم 75 مركزا إنتخابيا و78 لجنة فرعية وعدد الناخبين 236.667 ناخب.

كما شدد مدير الأمن والسكرتير العام لمحافظة المنوفية، على ضرورة تجهيز المقرات بكل احتياجاتها، والقضاء على أى معوقات من شأنها تعطيل عملية التصويت.

كما قام رؤوساء المدن بجولات تفقدية للاطمئنان على أستلام المقرات الإنتخابية من قبل قوات التأمين، حيث تابع بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة الباجور تجهيز المقرات الإنتخابية، يرافقه فريد دراز وصفوت معوض نائبى رئيس المدينة، وحسنى خطاب سكرتير المركز، ومحمد عزت مساعد رئيس المدينة، باستقبال القوات الخاصة بتأمين المقرات الانتخابية وتسكينهم بأماكن إقامتهم.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة المنوفية مليونان و514 ألفا و278 مواطنا يصوتون فى 596 لجنة فرعية تشرف عليها 12 لجنة عامة و522 مركزا انتخابيا، ومن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

كما تسلمت قوات الجيش اللجان الإنتخابية بمحافظة الفيوم، ويبلغ عددها 9 لجان، تضم 335 مركزا انتخابياً، بها 424 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها مليون و861 ألفا و257 ناخبا، ممن بلغ سن ١٨ عاما، وحاصل على بطاقة رقم قومى.

وتوزع اللجان بين لجنة قسم أول الفيوم، الذى يضم 16 مركزا إنتخابياً، وبها 26 لجنة فرعية مقيد أمامها 135123 ناخباً، ولجنة قسم ثانى الفيوم 15 مركز انتخابى، بها 22 لجنة فرعية مقيد أمامها 125985، ولجنة مركز شرطة الفيوم 44 مركز انتخابى، بها 63 لجنة فرعية مقيد أمامها 281302، ولجنة مركز أبشواى 41 مركز انتخابى بها 49 لجنة فرعية مقيد أمامها 217520، ولجنة مركز إطسا 88 مركز إنتخابى بها 97 لجنة فرعية مقيد أمامها 366023، ولجنة مركز الشواشنة 27 مركز انتخابى، بها 31 لجنة فرعية مقيد أمامها 124896، ولجنة مركز يوسف الصديق 17 مركز انتخابى، بها 19 لجنة فرعية مقيد أمامها 62953، ولجنة مركز طامية 33 مركز إنتخاب،ى بها 49 لجنة فرعية مقيد امامها 232815، ولجنة مركز سنورس 54 مركز انتخابى، بها 68 لجنة فرعية مقيد أمامها 314630 ناخبا

وصرح عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية قامت بتجهيز استراحات مقار لجان الانتخابات، وتم توفير 300 مرتبة طبية، و300 طقم ملاية سرير، و300 مخدة فيبر سوفت، و29 ثلاجة، و36 بوتاجاز مسطح، و36 أسطوانة غاز

كما أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، ومنع الإجازات وبدل الراحات لطقم العمل بالإسعاف فضلًا عن استكمال السيارات من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة لاسلكى.

كما تم وضع خطة لمشرفين القطاعات، بعدم الإنصراف من أماكن عملهم، وتوفير 98 سيارة إسعاف لتأمين اللجان الانتخابية، منها 65 سيارة متمركزة بنقاط ثابتة والباقى متحركة لتغطية المقرات المنتشرة فى جميع مدن المحافظة.