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القضاء يفصل فى قانونية حجب موقع قناة الشرق اليوم

الأحد، 25 مارس 2018 06:00 ص
القضاء يفصل فى قانونية حجب موقع قناة الشرق اليوم مجلس الدولة - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من أيمن نور، بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر، بحجب موقع قناة الشرق من مصر.

 اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية .

 

 


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