القبض على 4 متهمين متورطين فى حادث حريق محكمة الصف







كتب بهجت أبو ضيف _ أحمد الجعفرى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص متورطين فى حريق محكمة الصف بجنوب الجيزة، وجارى تحرير محضر لعرضهم على النيابة العامة؛ للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكان رجال الحماية المدنية فى الجيزة، سيطروا على حريق شب داخل إحدى الغرف فى محكمة الصف، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة الصف، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كوردون أمنى، وتمت السيطرة على الحريق.

النيابة العامة من جانبها انتدبت فريقا من المعمل الجنائى لفحص الأدلة الجنائية للوقوف حول ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.