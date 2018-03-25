video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 4 متهمين متورطين فى حادث حريق محكمة الصف

الأحد، 25 مارس 2018 02:18 م
القبض على 4 متهمين متورطين فى حادث حريق محكمة الصف مديرية أمن الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف _ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 4 أشخاص متورطين فى حريق محكمة الصف بجنوب الجيزة، وجارى تحرير محضر لعرضهم على النيابة العامة؛ للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

وكان رجال الحماية المدنية فى الجيزة، سيطروا على حريق شب داخل إحدى الغرف فى محكمة الصف، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة الصف، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كوردون أمنى، وتمت السيطرة على الحريق.

 

النيابة العامة من جانبها انتدبت فريقا من المعمل الجنائى لفحص الأدلة الجنائية للوقوف حول ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل محكمة الصف دون إصابات

اخبار الحوادث

حوادث

الصف

سيارة إطفاء

حريق محكمة الصف

حريق في محكمة

حريق محكمة الصف بجنوب الجيزة




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة