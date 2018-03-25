القبض على 14 متهما فى مشاجرة بالأسلحة بسبب معاكسة فتاة

مشاجرة- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة المطرية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، التحقيق مع 14 متهما نشبت بينهم مشاجرة بسبب معاكسة فتاة.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن شاب كان يسير بصحبة شقيقته عاكسها عاطل فأخرج الشاب مطواة وطعن به العاطل الذى أحضر أقاربه ونشبت مشاجرة بين الطرفين
تمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها .
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