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القبض على هاربين من أحكام وتحرير 2036 مخالفة مرورية فى حملات بالإسكندرية

الأحد، 25 مارس 2018 11:26 ص
القبض على هاربين من أحكام وتحرير 2036 مخالفة مرورية فى حملات بالإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة، لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون، والقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة.           

أسفرت الحملة، عن ضبط عدد " 2 " قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط  1106 قرص مخدر فى 12 قضية ، وضبط 37 قضية حيازة سلاح ، و في مجال فحص الشقق المفروشة والإيجار الجديد، تم فحـــص عدد 63 شقه مفروشة عدد 5 فنادق بإجمالي عدد 144 شخص، وأسفر الفحص عن إيجابية عدد 4 أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم في عدد 4 حكم حبس.

وفي مجال ضبط القضايا تمكنت قوات مديرية أمن الإسكندرية من ضبط متهـم محكـوم عليـه " بالإعدام، و عدد 2 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و فحص 52 مسجـــل شقــى خطـــر، و16  ضبط دراجة نارية بدون ترخيص.

 في مجال قضايا  الأحداث  تم ضبط 4 قضايـا تسول وقضيتين استغــــــلال أحداث، كما تم ضبط 6 قضايا عــرض قنـوات فضائيــة مشفـــرة، وقضية بـــــلاي ستيشــــن  بدون ترخيص، و2 قضية مطبعة بدون ترخيص، وقضية منفذ خدمـة محمـول بدون ترخيص

 في مجال قضايا  المرافق وحالات إشغال الطريق ، تم ضبط 48 حـــالة إشغال طريــق متنوعــة، و قضية مخالفات مباني بدون ترخيص، وفى مجال جهود  المسطحات المائية، تم ضبط  3 حالات تعدي علي الصيد الحر عبارة عن وضع أشجار الجزورين بعدد 75 بغرض الاستحواذ الشخصي، علي جزء من المسطح المائي بمساحة 900 متر بحوض الــ 6000 فدان  دائرة قسم شرطة مينا البصل

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من مجال ضبط 1134 محكوم عليهم الهاربين من أحكام، من بينهم 8  أحكام جنائية و 527حكم حبـس، و 419غرامات، و 180 مخالفات، وتحصيل 50357 جنيه.

 في مجال قضايا مخالفات قانون المرور تم ضبط 2036 مخالفة سحب رخص وسير عكس اتجاه وزجاج ملوان ومخالفة خط سير وشروط الترخيص، وفى مجال ضبط قائدي السيارات متعاطي المواد المخدرة ، تم ضبط اثنين من متعاطى المواد المخدرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 20 قضية تموين  متنوعة

 


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