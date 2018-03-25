القبض على مندوب شركة تأمينات لتزويره بوالص التأمين بكفر صقر بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مرور الشرقية، القبض على مواطن من مركز كفر صقر، لقيامه بتزوير دفتر بوالص التأمين المنسوب إلى إحدى الشركات، لتوزيعه على المواطنين مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، برئاسة المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، وبإشراف العميد محمد عامر، مدير مرور الشرقية، من ضبط " السيد. ع. م" 30 سنة ومقيم حى النصر كفر صقر، ويعمل مندوب شركة للتأمينات، بتزوير دفتر بوالص التأمين المنسوب صدورها لشركة المجموعة العربية المصرية، للتأمين وقام بإصدار 26 ورقه منه، لمواطنين، مقابل مبالغ مالية بمدينة كفر صقر، وتبين أن الدفتر مزور بالكامل وتبين أن الدفتر الأصلي تم تسليمه لمرور عبود بالقاهرة شهر سبتمبر لسنة 2017، وتم التحفظ علي المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.