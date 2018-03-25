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القبض على فريق إعلامى لتنظيم "داعش" فى محافظة عدن اليمنية

الأحد، 25 مارس 2018 06:10 ص
القبض على فريق إعلامى لتنظيم "داعش" فى محافظة عدن اليمنية عناصر من الجيش اليمنى





كتب وكالات
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ألقت قوات الأمن اليمنية القبض على فريق إعلامى تابع لتنظيم "داعش"، اليوم الأحد 25 مارس، فى محافظة عدن جنوبى اليمن، بحسب وكالة " سبوتنيك" .

وقال مصدر أمنى فى عدن ":وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة داهمت بإشراف من مدير الأمن اللواء شلال شائع، فجر اليوم الأحد 25 مارس، وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابى وقبضت على 3 من عناصر التنظيم وبحوزتهم كاميرات تصوير عالية الدقة وعدسات تقريب وطائرة من دون طيار خاصة بالتصوير الجوي، إضافة إلى شعار "داعش" الإرهابى يستخدم كخلفية فى تسجيل وصايا منفذى العمليات الانتحارية التى ينفذها التنظيم".

وأضاف المصدر، "من ضمن المضبوطات فى الوكر عبوات ناسفة مختلفة الأحجام بعضها صغير جدا معد للتفجير عن بعد، إضافة إلى أحزمة ناسفة وكميات من مادة C4 شديدة الانفجار، وألغام وقذائف وأسلحة وذخائر".

وأشار المصدر إلى "أن عملية المداهمة سبقتها أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية خلالها من القبض على قيادى فى تنظيم "داعش" اعترف فى التحقيقات بوقوفه وراء عمليتى تفجير جولدمور والمنصورة واغتيال ضباط فى إدارة أمن عدن".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ فى مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمنى الحالي، عبد ربه منصور هادى، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" فى البلاد.

 


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